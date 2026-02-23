बिटकॉइन 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, 4.8 फीसदी की आई गिरावट

असर

दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर भी पड़ा असर

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिटकॉइन की गिरावट के साथ-साथ पूरा क्रिप्टोकरेंसी बाजार भी प्रभावित हुआ है। दूसरे सबसे बड़े टोकन एथेरियम में 5.2 फीसदी की गिरावट आई है। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, गिरावट के कारण बिटकॉइन का बाजार पूंजीकरण 1,290 अरब डॉलर (1.16 लाख अरब रुपये) और ट्रेडिंग वॉल्यूम 27.41 अरब डॉलर (करीब 2,460 अरब रुपये) पर पहुंच गया। इसी के साथ क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण भी घटकर 2,230 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) रह गया है।