बिटकॉइन ने हासिल किया गोल्डन क्रॉस, 78,650 डॉलर पर पहुंचा

बिटकॉइन ने अभी अपना 'गोल्डन क्रॉस' हासिल किया है, जो बाजार में तेजी का एक व्यापक रूप से देखा जाने वाला संकेत है।

यह तब होता है, जब 50-दिन का मूविंग एवरेज 200-दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर पार करता है, जो छोटी अवधि में मजबूत उछाल का इशारा देता है।

फिलहाल, बिटकॉइन 78,650 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) पर बना हुआ है, जो बाद में थोड़ा नीचे आया है।