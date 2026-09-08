बिटकॉइन ने हासिल किया गोल्डन क्रॉस, 78,650 डॉलर पर पहुंचा
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बिटकॉइन ने अभी अपना 'गोल्डन क्रॉस' हासिल किया है, जो बाजार में तेजी का एक व्यापक रूप से देखा जाने वाला संकेत है।
यह तब होता है, जब 50-दिन का मूविंग एवरेज 200-दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर पार करता है, जो छोटी अवधि में मजबूत उछाल का इशारा देता है।
फिलहाल, बिटकॉइन 78,650 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) पर बना हुआ है, जो बाद में थोड़ा नीचे आया है।
गोल्डन क्रॉस के ज्यादातर नतीजे एक जैसे
यह बिटकॉइन का 13वां गोल्डन क्रॉस है, लेकिन यह पुराने रिकॉर्ड के नतीजों से मिलता-जुलता है। केवल 3 बार ही ऐसा हुआ, जब इसने पूरे साल तक चली शानदार बढ़त को पैदा किया और करीब 250 फीसदी का रिटर्न दिया। दूसरी तरफ, बाकी ज्यादातर मौकों पर इसने केवल थोड़े समय के लिए ही तेजी का माहौल बनाया और 3 महीने में लगभग 24.9 फीसदी का छोटा फायदा ही दिया।