अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नतीजों से बिटकॉइन ने 75,700 डॉलर तक गिरने के बाद की वापसी

डेमोक्रेट्स के पूरी तरह से सत्ता में आने की संभावना का असर केवल क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिकी शेयर वायदा भी फिसल गए। S&P 500 में 1.3 फीसदी और नैस्डैक 100 में 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, डॉलर कमजोर हुआ और ट्रेजरी यील्ड भी नीचे आ गए।

क्रिप्टो बाजार की बात करें तो ZEC में 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला और XRP भी थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन ईथर जैसे कॉइन्स में कोई खास बदलाव नहीं आया, जबकि SOL और BNB हल्के से गिरे।

निवेशक इस पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि अगर, डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं तो क्रिप्टोकरेंसी के लिए और सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार-चढ़ाव दिख सकते हैं।