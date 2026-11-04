अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नतीजों से बिटकॉइन ने 75,700 डॉलर तक गिरने के बाद की वापसी
बुधवार (4 नवंबर) सुबह बिटकॉइन की कीमत कुछ देर के लिए 75,700 डॉलर (करीब 72 लाख रुपये) तक गिर गई। ऐसा तब हुआ, जब अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों से पता चला कि डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर अपना कंट्रोल जमा सकते हैं।
इस खबर से क्रिप्टोकरेंसी के लिए और सख्त नियम आने की चिंता बढ़ गई थी।
हालांकि, एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान इसकी कीमत तेजी से बढ़कर 76,700 डॉलर (करीब 73 लाख रुपये) पर वापस आ गई। यह बताता है कि राजनीतिक हलचल का बाजार पर कितना तुरंत असर होता है।
अमेरिकी शेयर वायदा फिसले
डेमोक्रेट्स के पूरी तरह से सत्ता में आने की संभावना का असर केवल क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिकी शेयर वायदा भी फिसल गए। S&P 500 में 1.3 फीसदी और नैस्डैक 100 में 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, डॉलर कमजोर हुआ और ट्रेजरी यील्ड भी नीचे आ गए।
क्रिप्टो बाजार की बात करें तो ZEC में 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला और XRP भी थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन ईथर जैसे कॉइन्स में कोई खास बदलाव नहीं आया, जबकि SOL और BNB हल्के से गिरे।
निवेशक इस पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि अगर, डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं तो क्रिप्टोकरेंसी के लिए और सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार-चढ़ाव दिख सकते हैं।