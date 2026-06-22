अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से बिटकाॅइन को लगा झटका बिज़नेस Jun 22, 2026

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से इस सप्ताह बिटकॉइन 64,000 डॉलर (करीब 60.8 लाख रुपये) से गिरकर 63,242 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) पर पहुंच गया है।

अब निवेशकों की निगाहें आने वाली कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) महंगाई रिपोर्ट पर टिकी हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं और अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स भी नीचे आए हैं।

ऐसे माहौल में निवेशक जानना चाहते हैं कि कोर PCE रिपोर्ट में क्या सामने आता है क्योंकि इसी के आधार पर फेडरल रिजर्व अपने अगले फैसले ले सकता है।