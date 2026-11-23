भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी के बोतलबंद पानी को असुरक्षित बताया था और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी, जिसके बाद कंपनी अब इस पर अपनी सफाई दे रही है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ था, जब बिसलेरी के गोवा प्लांट से लिए गए एक नमूने में ब्रोमेट का स्तर तय सीमा से थोड़ा ज्यादा पाया गया।

इसके बाद कंपनी ने एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में फिर से टेस्ट करवाया, जिसमें ब्रोमेट का स्तर तय सीमा के अंदर मिला।