बिसलेरी ने कहा कि उसने स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट 2 फरवरी, 2026 को FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराई थी।

इसके बाद उसे नियामक की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए कंपनी को लगा कि मामला बंद हो चुका है। कंपनी का दावा है कि उसे अब तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है।

उसने यह भी कहा कि वह गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करती है और FSSAI के साथ सहयोग जारी रखेगी।