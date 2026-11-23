बिसलेरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

बिसलेरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, पानी के नमूने में क्या मिलीं खामियां?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 am Nov 23, 202610:04 am

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के पैकेटबंद पीने के पानी का एक नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया था। नियामक ने खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत यह कार्रवाई की है। हालांकि, FSSAI ने अभी यह नहीं बताया है कि बिसलेरी के किस ब्रांड या किस प्रकार के पानी के नमूने में गड़बड़ी मिली थी।