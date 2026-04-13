BIS ने QR कोड भुगतान सुरक्षा के लिए नए मापदंड़ तय किए हैं

BIS ने QR कोड भुगतान सुरक्षा के लिए जारी किए नए नियम, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

क्या है खबर?

भारत अपने क्विक रिस्पांस (QR) कोड आधारित भुगतान सिस्टम को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इसके तहत QR कोड भुगतान के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य आपके डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाना है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, QR कोड आधारित भुगतान और डिजिटल करेंसी सुरक्षा से संबंधित नए मानदंड पेश किए हैं।