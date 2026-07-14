ब्लॉक डील के बाद बायोकॉन के शेयरों में 4 फीसदी उछाल

मायलन ने हर शेयर के लिए 378.5 रुपये की न्यूनतम कीमत रखी थी, लेकिन ब्लॉक डील आखिरकार 400 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर ही पूरी हुई।

मार्च तिमाही के आखिर तक कंपनी का लगभग आधा हिस्सा (44.68 फीसदी) प्रमोटर्स के पास था। बाकी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड, विदेशी निवेशकों और खुदरा शेयरधारकों के पास थी।

आज के इस बड़े सौदे के बाद बायोकॉन के शेयर 427.35 रुपये पर खुले और इस साल अब तक 10 फीसदी की बढ़त दर्ज कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं।