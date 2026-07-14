ब्लॉक डील के बाद बायोकॉन के शेयरों में 4 फीसदी उछाल
बायोकॉन के शेयरों में मंगलवार (14 जुलाई) को 4 फीसदी की अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली। इसकी वजह प्री-ओपन मार्केट में 3,680 करोड़ रुपये की एक बड़ी ब्लॉक डील थी।
इस डील में 9.2 करोड़ शेयर शामिल थे, जो बायोकॉन की कुल इक्विटी का लगभग 5.6 फीसदी हिस्सा है। इन सभी की औसत कीमत 400 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी।
इस बिक्री की शुरुआत मायलन ने की थी, जिसको यह हिस्सेदारी जनवरी में मिली थी, जब बायोकॉन ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स में मायलन का हिस्सा खरीदा था।
400 रुपये प्रति शेयर पर हुई ब्लॉक डील
मायलन ने हर शेयर के लिए 378.5 रुपये की न्यूनतम कीमत रखी थी, लेकिन ब्लॉक डील आखिरकार 400 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर ही पूरी हुई।
मार्च तिमाही के आखिर तक कंपनी का लगभग आधा हिस्सा (44.68 फीसदी) प्रमोटर्स के पास था। बाकी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड, विदेशी निवेशकों और खुदरा शेयरधारकों के पास थी।
आज के इस बड़े सौदे के बाद बायोकॉन के शेयर 427.35 रुपये पर खुले और इस साल अब तक 10 फीसदी की बढ़त दर्ज कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं।