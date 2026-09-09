बड़ी ब्लॉक डील के बाद बायोकोन के शेयरों में 2.6 फीसदी का उछाल

कंपनी के कारोबार पर नजर डालें तो बायोकोन ने बताया है कि उसका बायोसिमिलर सेगमेंट शानदार बढ़ोतरी के लिए तैयार है। कंपनी को इंसुलिन की ऊंची मांग और एफ्लिबरसेप्ट जैसे नए उत्पादों के चलते इस सेगमेंट से एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीहास एल तांबे ने राजस्व में दोहरे अंकों की वृद्धि और लाभ मार्जिन के 20 फीसदी के मध्य में रहने को लेकर भरोसा जताया है। हाल में थोड़ी गिरावट के बावजूद इस साल बायोकोन के शेयर अब तक 3.8 फीसदी ऊपर हैं।