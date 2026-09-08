बायोकॉन ने ब्राजील में स्तन कैंसर की दवा की आपूर्ति के लिए की साझेदारी

इस दशक में बायोकॉन को समझौते के तहत कई चरणों में भुगतान और राजस्व में भी हिस्सेदारी मिलेगी। कंपनी की योजना है कि पर्टुजुमैब का उत्पादन ब्राजील में ही शुरू किया जाए।

अगर, ऐसा होता है तो यह दवा मरीजों के लिए ज्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। बायोकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक श्रीहास तांबे ने इस बारे में बताया, "ब्राजील बायोकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। यहां हमारी यात्रा दिखाती है कि मजबूत साझेदारियां स्थानीय क्षमताएं बनाने और अच्छी गुणवत्ता वाली, सस्ती दवाएं लोगों तक पहुंचाने में कितनी काम आ सकती हैं।"