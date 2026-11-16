बायोकॉन की कैंसर बायोसिमिलर पेब्रिलजो को FDA से मिली मंजूरी

पेब्रिलजो बिल्कुल पेर्जेता की तरह काम करता है। यह शुरुआती और गंभीर HER2-पॉजिटिव स्तन कैंसर दोनों का इलाज कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद खास रिसेप्टर्स को निशाना बनाकर करता है।

हालांकि, इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ खास बातें भी हैं। चिकित्सकों को मरीजों में हृदय से जुड़ी संभावित समस्याओं पर कड़ी नजर रखनी होगी। साथ ही मरीजों को गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।

बायोकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक श्रीहास तांबे ने इस मंजूरी को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पेब्रिलजो को अमेरिकी FDA से मंजूरी मिलना, गुणवत्तापूर्ण बायोसिमिलर दवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बायोकॉन की कोशिशों में एक अहम पड़ाव है। इससे लोगों को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए अच्छी देखभाल मिल सकेगी।