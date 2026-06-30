बायोकॉन बायोलॉजिक्स बनी बायोकॉन की सहायक कंपनी, शेयरों में मामूली गिरावट
बिज़नेस
बायोकॉन ने आधिकारिक तौर पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने 127 मौजूदा शेयरधारकों के साथ शेयरों की अदला-बदली कर इसे अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना लिया।
इस बड़े बदलाव के बावजूद मंगलवार (30 जून) सुबह कंपनी के शेयर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। शेयर 0.69% गिरकर ₹412.40 पर बंद हुए।
नए शेयर जारी होने से इक्विटी पूंजी में हुई बढ़ोतरी
इस अधिग्रहण को जून में ही शेयरधारकों की हरी झंडी मिल गई थी और 24 जून तक सभी नियामक जांचें भी पूरी हो गईं। नए शेयर जारी होने से बायोकॉन की इक्विटी पूंजी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई।
इस घोषणा के बाद 10 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ और उनकी कीमतें 411.20 से 416.70 रुपये के बीच रहीं। यह स्तर अभी भी मई के अपने उच्चतम स्तर से नीचे है, लेकिन बायोकॉन का बाजार मूल्य लगभग 670 अरब रुपये पर मजबूत बना हुआ है।