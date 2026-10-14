बायोकॉन की कैंसर दवा पेब्रिल्जो के 2028 तक बाजार में आने का रास्ता साफ
भारतीय दवा कंपनी बायोकॉन और जेनेंटेक ने अपने कानूनी विवाद सुलझा लिए हैं, जिससे उनकी कैंसर की दवा पेब्रिल्जो के 2028 तक बाजार में आने का रास्ता खुल गया है।
यह दवा पेर्जेटा का बायोसिमिलर है, जिसका इस्तेमाल HER2-पॉजिटिव स्तन कैंसर के इलाज में किया जाता है।
कंपनी की योजना है कि इसकी बिक्री 2027 की शुरुआत में यूरापीय संघ (EU) और यूनाइटेड किंगडम (UK) में शुरू हो जाएगी, जबकि अमेरिका में इसे 2028 की तीसरी तिमाही तक पेश किया जाएगा।
शेयर इस साल 10 फीसदी गिरे
यह समझौता बायोकॉन को कैंसर के इलाज के क्षेत्र में अपनी दावेदारी मजबूत करने का अवसर देता है। हालांकि, इस सौदे से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन लॉन्च तारीखों से पता चलता है कि कंपनी ने बहुत सोच-समझकर फैसला लिया है। इसके बावजूद इस ऐलान के दिन बायोकॉन के शेयर थोड़े गिरे और इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 10 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।