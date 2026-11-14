बाइनेंस अगले सप्ताह तक खोलेगी निकासी, पिछले दिनों हुई थी क्रिप्टो चोरी

जून से अक्टूबर के अंत तक हुए इस साइबर हमले को अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी माना जा रहा है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और बाइनेंस दोनों ने इसके लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार बताया है।

दूसरी तरफ, ब्लॉकचेन जांच करने वाली कंपनियों ने इसे 'ट्रेडरट्रेटर' नाम के एक उत्तर कोरियाई समूह से जोड़ा है। हालांकि, उत्तर कोरिया इन आरोपों से इनकार करता है।

इस घटना के बाद बाइनेंस के वित्तीय प्रमुख ने अपना पद छोड़ दिया था और उनकी जगह जस्टिन येक को नियुक्त किया गया। कंपनी ने अपने यूजर्स को उनके नुकसान की पूरी भरपाई करने का वादा किया है।