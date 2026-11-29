बिनेंस देगी हांगकांग के शेयर और ETF में ट्रेडिंग की सुविधा
बिनेंस ने अपनी सेवाओं को और बेहतर करते हुए अब यूजर्स को सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर हांगकांग के सूचीबद्ध शेयर और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में ट्रेडिंग करने की सुविधा देने का फैसला किया है।
1 दिसंबर से यूजर्स USDC नाम के स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल करके 1,000 से ज्यादा अलग-अलग तरह के शेयर और ETF खरीद और बेच सकेंगे।
इस बात की जानकारी बिनेंस के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक यी ही ने बैंकॉक में हुए एक ताजा कार्यक्रम में दी।
फाइनेंस में जगह बना रहे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म
बिनेंस का यह कदम दिखाता है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अब पारंपरिक फाइनेंस के साथ घुलमिल रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब डिजिटल एसेट्स का बाजार थोड़ा मुश्किल है।
इस बीच, जनवरी से अब तक बिनेंस के पारंपरिक एसेट्स से जुड़े पर्पेचुअल फ्यूचर्स के मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 15 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।
कॉइनबेस और क्रैकेन जैसे दूसरे बड़े नाम भी अब केवल क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रह रहे, बल्कि अपने पैर पसार रहे हैं।
एक सिक्योरिटी ब्रीच का सामना करने के बावजूद बिनेंस का कहना है कि वह अपने यूजर्स के लिए क्रिप्टो और पारंपरिक फाइनेंस के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।