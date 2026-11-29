बिनेंस का यह कदम दिखाता है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अब पारंपरिक फाइनेंस के साथ घुलमिल रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब डिजिटल एसेट्स का बाजार थोड़ा मुश्किल है।

इस बीच, जनवरी से अब तक बिनेंस के पारंपरिक एसेट्स से जुड़े पर्पेचुअल फ्यूचर्स के मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 15 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है।

कॉइनबेस और क्रैकेन जैसे दूसरे बड़े नाम भी अब केवल क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रह रहे, बल्कि अपने पैर पसार रहे हैं।

एक सिक्योरिटी ब्रीच का सामना करने के बावजूद बिनेंस का कहना है कि वह अपने यूजर्स के लिए क्रिप्टो और पारंपरिक फाइनेंस के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।