हैकिंग के बाद बाइनेंस ने फिर शुरू की निकासी

हैकिंग के बाद बाइनेंस ने फिर शुरू की निकासी, ग्राहकों ने निकाले 450 अरब रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Nov 02, 202609:24 am

क्या है खबर?

क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने साइबर हमले के बाद ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सुविधा फिर से शुरू कर दी है। 29 अक्टूबर को हुए बड़े साइबर हमले के बाद कंपनी ने इस सेवा पर रोक लगा दी थी। इससे ग्राहकों के बीच अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब निकासी शुरू होने के बाद कंपनी ने दावा किया है कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और ग्राहक फिर से लेनदेन कर पा रहे हैं।