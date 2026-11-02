हैकिंग के बाद बाइनेंस ने फिर शुरू की निकासी, ग्राहकों ने निकाले 450 अरब रुपये
क्या है खबर?
क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने साइबर हमले के बाद ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सुविधा फिर से शुरू कर दी है। 29 अक्टूबर को हुए बड़े साइबर हमले के बाद कंपनी ने इस सेवा पर रोक लगा दी थी। इससे ग्राहकों के बीच अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब निकासी शुरू होने के बाद कंपनी ने दावा किया है कि हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और ग्राहक फिर से लेनदेन कर पा रहे हैं।
निकासी
ग्राहकों ने निकाले 4.7 अरब डॉलर
बाइनेंस के अनुसार, रविवार सुबह 06:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे के बीच ग्राहकों ने करीब 4.7 अरब डॉलर (लगभग 450 अरब रुपये) निकाल लिए।
इसी दौरान एक्सचेंज में 1.01 अरब डॉलर जमा किए गए। इस तरह कुल 3.64 अरब डॉलर की रकम बाहर गई, जो कंपनी के कुल प्रबंधित एसेट्स का करीब 2.1 प्रतिशत है।
बाइनेंस ने बताया कि शुरुआत में निकासी की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन बाद में इसमें कमी आने लगी और स्थिति धीरे-धीरे स्थिर हुई।
आरोप
उत्तर कोरियाई समूह पर हमले का आरोप
29 अक्टूबर को हुए साइबर हमले में 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी होने की बात सामने आई थी।
FBI ने घटना के लिए उत्तर कोरिया के साइबर समूह ट्रेडरट्रेटर को जिम्मेदार बताया है। इस समूह पर पिछले साल फरवरी में क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट से करीब 1.5 अरब डॉलर की चोरी करने का भी आरोप है।
बाइनेंस ने हमले के बाद ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निकासी की सुविधा चरणों में शुरू करने का फैसला किया था।
भरपाई
नुकसान की भरपाई के लिए 6.34 अरब डॉलर अलग रखे
बाइनेंस ने कहा है कि वह हमले में चोरी हुई रकम से हुए नुकसान की पूरी भरपाई करेगा।
कंपनी ने इसके लिए 6.34 अरब डॉलर से अधिक की रकम अलग रखी है। उसका दावा है कि अपने पैसों से टोकन खरीदकर चोरी हुई रकम का 90 प्रतिशत हिस्सा जुटा लिया गया है।
बाकी 10 प्रतिशत टोकन बाजार में कम उपलब्ध हैं, इसलिए उन्हें जरूरी मात्रा में खरीदने और नुकसान की पूरी भरपाई करने में थोड़ा और समय लग सकता है।