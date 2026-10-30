बाइनेंस हैक का भारतीय क्रिप्टो बाजार पर भी असर, CoinDCX ने सीमित की ट्रेडिंग

जानकारों का मानना है कि इस घटना से कुछ समय के लिए क्रिप्टो की कीमतों और कारोबार पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, भारतीय निवेशकों में फिलहाल घबराहट नहीं देखी जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि बाइनेंस ने नुकसान की जिम्मेदारी लेने और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की बात कही है।

बाइनेंस के सह-संस्थापक यी हे के मुताबिक, कंपनी जमा करने की सुविधा दोबारा शुरू कर चुकी है और निकासी पर काम कर रही है।