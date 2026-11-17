इसी महीने की शुरुआत में एक और बड़ी डील हुई थी। इसमें 17.42 करोड़ शेयर (कंपनी की कुल इक्विटी का 2.8 फीसदी) 3,708 करोड़ रुपये में बेचे गए थे।

इस डील में पीक XV पार्टनर्स जैसे बड़े निवेशकों ने अपने शेयर बेचे, जबकि गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों ने खरीदे। 2026 में अब तक ग्रो के शेयर 46 फीसदी तक उछले हैं।

इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स 3.1 फीसदी गिरा है, लेकिन ग्रो के शेयरों ने इसे आसानी से पछाड़ दिया है। फिनटेक सेक्टर की इस पसंदीदा कंपनी के लिए यह प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।