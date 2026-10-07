बिल गेट्स ने फिर उठाई रोबोट टैक्स लगाने की मांग, जानिए क्या है इसका मकसद

गेट्स का कहना है कि AI की वजह से व्हाइट-कॉलर नौकरियों में पहले ही काफी बदलाव आ चुका है और अब ब्लू-कॉलर नौकरियों पर भी इसका असर दिख सकता है।

उनका मानना है कि अगर, रोबोट के काम पर टैक्स लगाया जाए तो कंपनियां इतनी जल्दी लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगी और टैक्स से जो पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल कर्मचारियों को दोबारा ट्रेनिंग देने में किया जा सकेगा।

एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी AI कंपनियों के बड़े अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि इसकी वजह से नौकरियों के बाजार में जो बदलाव आ रहा है, उसे देखते हुए नए टैक्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है।