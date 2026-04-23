बीकाजी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का 75 साल की उम्र में निधन
क्या है खबर?
बीकाजी के संस्थापक और चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल का आज (23 अप्रैल) 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। उन्होंने पारंपरिक स्नैक्स और मिठाई के कारोबार को नई पहचान दी और उनके नेतृत्व में बीकाजी ने देश और विदेश में मजबूत जगह बनाई। उन्हें एक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अपने काम से भारतीय स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया।
कारोबार
छोटे कारोबार से बना बड़ा ब्रांड
अग्रवाल ने 1986 में शिवदीप प्रोडक्ट्स के नाम से कारोबार शुरू किया और 1993 में बीकाजी ब्रांड लॉन्च किया। बीकानेर से शुरू हुआ यह काम धीरे-धीरे एक बड़े ब्रांड में बदल गया। उन्होंने भुजिया और स्नैक्स को नए तरीके से पेश किया। उनके नेतृत्व में कंपनी भारत की बड़ी FMCG कंपनियों में शामिल हुई और 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट होकर नई ऊंचाई हासिल की, जिससे कारोबार तेजी से बढ़ा।
दुख
अर्जुन राम मेघवाल ने जताया दुख
बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल का उद्योग और समाज में बड़ा योगदान रहा है और उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। कई व्यापारिक संगठनों और सामाजिक लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सभी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने की बात कही है, जिससे उनके प्रति सम्मान साफ दिखता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
बीकानेर के वरिष्ठ उद्योगपति, भामाशाह और बीकाजी ग्रुप के संस्थापक श्री शिवरतन जी अग्रवाल ‘फन्ना बाबू’ के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) April 23, 2026
उनका समाजसेवा, उद्योग जगत व बीकानेर को विश्वपटल पर ख्याति दिलवाने में अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने… pic.twitter.com/weyGcTP7WE
समाज सेवा
समाज सेवा में भी रहे आगे
अग्रवाल को बीकानेर में एक बड़े भामाशाह के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कामों में खुलकर योगदान दिया। उनके सहयोग से कई सामाजिक और धार्मिक कार्य आगे बढ़े। उनके पुत्र दीपक अग्रवाल अब कारोबार संभाल रहे हैं। उनके निधन से बीकानेर ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है, जिसने व्यापार के साथ-साथ समाज सेवा में भी अपनी अलग पहचान बनाई और लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाला।