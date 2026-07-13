AI पर बढ़ते कर्जे के कारण टेक बॉन्ड्स पर पड़ा असर

कई निवेशकों को उम्मीद थी कि उन्हें तुरंत अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन जब इन बॉन्ड्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया तो वे निराश हो गए।

भले ही इन कंपनियों को अभी भी आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन लगातार लिए जा रहे इस उधार से चिंताएं बढ़ रही हैं।

वोया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ट्रैविस किंग ने कहा, "सबको पता है कि अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है।" अब क्योंकि टेक बॉन्ड निवेश पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में इन बड़ी कंपनियों की थोड़ी-सी भी हलचल से बॉन्ड बाजार सभी के लिए और ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा बनता जा रहा है।