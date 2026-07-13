AI पर बढ़ते कर्जे के कारण टेक बॉन्ड्स पर पड़ा असर

AI पर बढ़ते कर्जे के कारण टेक बॉन्ड्स पर पड़ा असर
एनवीडिया, स्पेस-X और अमेजन जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए 75 अरब डॉलर (करीब 7,000 अरब रुपये) का भारी-भरकम उधार लिया है।
इसके साथ ही, AI से जुड़ी हाइपरस्केलर कंपनियों की कुल उधारी बढ़कर अब 244 अरब डॉलर (करीब 23,000 अरब रुपये) हो गई है।
हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर पैसा जुटाने के इस तरीके से बाजार में हलचल मची हुई है। अमेजन को अपने बॉन्ड्स पर सामान्य से ज्यादा ब्याज देना पड़ा, वहीं एनवीडिया और स्पेस-X के बॉन्ड्स तो लॉन्च होने के बाद अपनी कीमत में भी गिर गए।
टेक बॉन्ड बाजार बना जोखिम भरा
कई निवेशकों को उम्मीद थी कि उन्हें तुरंत अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन जब इन बॉन्ड्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया तो वे निराश हो गए।
भले ही इन कंपनियों को अभी भी आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है, लेकिन लगातार लिए जा रहे इस उधार से चिंताएं बढ़ रही हैं।
वोया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ट्रैविस किंग ने कहा, "सबको पता है कि अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है।" अब क्योंकि टेक बॉन्ड निवेश पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में इन बड़ी कंपनियों की थोड़ी-सी भी हलचल से बॉन्ड बाजार सभी के लिए और ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा बनता जा रहा है।