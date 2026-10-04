भाविश अग्रवाल ने अपनी निजी कंपनी के लिए गिरवी रखे ओला इलेक्ट्रिक के 20 करोड़ शेयर

अग्रवाल के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे है क्योंकि वह एक सार्वजनिक कंपनी के शेयरों का इस्तेमाल अपनी एक अलग निजी कंपनी को वित्त पोषित करने के लिए कर रहे हैं।

अगर, हालात बिगड़ते हैं तो इन शेयरों के बिकने पर निवेशकों को बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं ओला इलेक्ट्रिक ने हाल के दिनों में कृत्रिम SI डिजाइन पर अपना खर्च बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2026 में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे दोनों कंपनियों के बीच गहरे संबंधों को लेकर चिंताएं और भी बढ़ गई हैं।