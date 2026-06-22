भारत फोर्ज को मिला भारतीय नौसेना से 425 करोड़ रुपये का बड़ा अनुबंध 

भारत फोर्ज को मिला भारतीय नौसेना से 425 करोड़ रुपये का बड़ा अनुबंध
भारत फोर्ज को भारतीय नौसेना के कोलकाता-क्लास युद्धपोतों के लिए 425 करोड़ रुपये का एक बड़ा अनुबंध मिला है। इसके तहत कंपनी नए गैस टर्बाइन जनरेटर की सप्लाई करेगी।
ये 1.25 मेगावाट (MW) के अपग्रेडेड जनरेटर युद्धपोतों पर बिजली की क्षमता को काफी बढ़ा देंगे। मरीन गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी में भारत फोर्ज का यह पहला कदम है और कंपनी अगले 5 सालों में इन जनरेटर्स की डिलीवरी करेगी।
KSSL की AM जनरल के साथ साझेदारी
यह डील 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि इससे नौसेना की घरेलू तकनीक पर निर्भरता और बढ़ेगी।
दूसरी तरफ, भारत फोर्ज की रक्षा शाखा KSSL अमेरिका की AM जनरल कंपनी के साथ मिलकर अगली जनरेशन की तोप तैयार कर रही है।
हाल ही में KSSL ने पैरामाउंट के साथ मिलकर अपना नया 'सिम्हा' 4x4 लाइट आर्मर्ड मल्टी-पर्पस व्हीकल भी पेश किया था। इन सब का निवेशकों पर अच्छा असर दिखा है। पिछले 2 सप्ताह में भारत फोर्ज के शेयर 5 फीसदी और 0.8 फीसदी चढ़ गए, जो कंपनी के भविष्य के विकास में उनके मजबूत भरोसे को साफ दिखाता है।