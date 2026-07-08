क्रेडिट कार्ड के इन छिपे चार्ज से रहें सावधान

क्रेडिट कार्ड के इन छिपे चार्ज से रहें सावधान, वरना बढ़ सकता है खर्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jul 08, 202609:53 am

क्या है खबर?

क्रेडिट कार्ड आज के समय में खरीदारी, भुगतान और कई वित्तीय जरूरतों के लिए बेहद उपयोगी साधन बन चुका है। इससे कैशबैक, रिवॉर्ड प्वाइंट, बिना ब्याज की अवधि और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कई लोग केवल इन फायदों पर ध्यान देते हैं और कार्ड से जुड़े अतिरिक्त शुल्कों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही छिपे हुए चार्ज बाद में बिल बढ़ाकर जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं और वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं।