बर्कशायर हैथवे के शेयर अक्टूबर से अब तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे
बर्कशायर हैथवे ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर से अब तक 19.1 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं। इस बढ़त से क्लास A और B दोनों तरह के शेयरों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
जहां S&P 500 में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, वहीं बर्कशायर लगातार मजबूत विकल्प बना रहा, जबकि बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी चिंताएं बनी हुई थीं।
इस साल शेयर 18 फीसदी बढ़े
इस साल बर्कशायर के शेयरों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने S&P 500 को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने लगातार 9वीं तिमाही में बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है।
दूसरी तरफ, अमेरिकन एक्सप्रेस में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बरकरार रखी है। यह दिखाता है कि बर्कशायर अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित और लचीला बनाए रखने पर खास ध्यान दे रहा है।
कंपनी की अगली रिपोर्ट में उसके निवेशों से जुड़ी और ज्यादा जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।