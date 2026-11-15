बर्कशायर हैथवे के शेयर अक्टूबर से अब तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे

इस साल बर्कशायर के शेयरों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने S&P 500 को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने लगातार 9वीं तिमाही में बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है।

दूसरी तरफ, अमेरिकन एक्सप्रेस में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बरकरार रखी है। यह दिखाता है कि बर्कशायर अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित और लचीला बनाए रखने पर खास ध्यान दे रहा है।

कंपनी की अगली रिपोर्ट में उसके निवेशों से जुड़ी और ज्यादा जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।