बेंटले मोटर्स करेगी कर्मचारियों की छंटनी, इतने लोगों की जा सकती है नौकरी

दिग्गज कार निर्माता कंपनी बेंटले मोटर्स ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह कारोबार पर बढ़ते दबाव के बीच लागत कम करने के लिए यह कदम उठा रही है। चीन में बिक्री में गिरावट, इलेक्ट्रिक कारों की कमजोर मांग और अमेरिकी टैरिफ जैसी वजहों ने कंपनी की स्थिति को प्रभावित किया है, जिसके चलते अब यह बड़ा फैसला लिया गया है।

संख्या कितनी नौकरियां जाएंगी और किस पर असर? कंपनी करीब 275 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है, जो उसके कुल वर्कफोर्स का लगभग 6 प्रतिशत है। बेंटले ने साफ किया है कि यह कटौती मुख्य रूप से ऑफिस से जुड़े काम करने वाले कर्मचारियों पर असर डालेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इसका असर कम रहेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि कुछ पद खाली छोड़कर और स्वैच्छिक इस्तीफों के जरिए इस संख्या को कम किया जा सकता है।

रणनीति बाजार दबाव और रणनीति में बदलाव कंपनी के अनुसार, ऑटो इंडस्ट्री इस समय हर तरफ से दबाव में है, इसलिए लागत और दक्षता पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। बेंटले को पिछले साल टैरिफ के कारण करीब 4.2 करोड़ यूरो (लगभग 450 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ था। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कारों की मांग उम्मीद से कम रहने के कारण कंपनी ने अपनी EV योजना को भी धीमा कर दिया है, जिससे उसके भविष्य की रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है।

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