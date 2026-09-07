स्विश ने जुटाई 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग

स्विश ने जुटाई 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग
बेंगलुरु की कंपनी स्विश को हाल ही में 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 220 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है। इस फंडिंग राउंड की अगुवाई बर्टेल्समन इंडिया इंवेस्टमेंट्स ने की, जो पहली बार एक निवेशक के तौर पर इसमें शामिल हुआ है।
बेन कैपिटल वेंचर्स, एक्सल और हारा ग्लोबल ने भी इसमें निवेश किया है। स्विश अपनी तेज 10 मिनट में खाना पहुंचाने की सेवा के लिए जानी जाती है। यह कंपनी व्यस्त इलाकों के करीब बने क्लाउड किचन का इस्तेमाल करके डिलीवरी करती है।
मूल्यांकन बढ़कर करीब 1,650 करोड़ रुपये हुआ
इस नए निवेश से स्विश का मूल्यांकन 30 फीसदी से भी ज्यादा बढ़कर 17.50 करोड़ डॉलर (करीब 1,650 करोड़ रुपये) हो गया है।
यह मार्च में हुए अपने पिछले फंडिंग राउंड से एक बड़ी उछाल है। बर्टेल्समन की अब कंपनी में 8.67 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है, जबकि एक्सल सबसे बड़ा शेयरधारक बना हुआ है।
स्विश की योजना है कि वह अपने कामकाज को बढ़ाएगी और ब्लिंकिट बिस्ट्रो, जेप्टो कैफे और स्विगी बोल्ट जैसे बड़े नामों को कड़ी टक्कर देगा।