स्विश ने जुटाई 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग

बेंगलुरु की कंपनी स्विश को हाल ही में 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 220 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है। इस फंडिंग राउंड की अगुवाई बर्टेल्समन इंडिया इंवेस्टमेंट्स ने की, जो पहली बार एक निवेशक के तौर पर इसमें शामिल हुआ है।

बेन कैपिटल वेंचर्स, एक्सल और हारा ग्लोबल ने भी इसमें निवेश किया है। स्विश अपनी तेज 10 मिनट में खाना पहुंचाने की सेवा के लिए जानी जाती है। यह कंपनी व्यस्त इलाकों के करीब बने क्लाउड किचन का इस्तेमाल करके डिलीवरी करती है।