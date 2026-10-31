बोबा भाई का घाटा दोगुना होकर 21.8 करोड़ रुपये पर पहुंचा

बेंगलुरु की चाय और बेवरेज चेन बोबा भाई के लिए पिछला साल शानदार रहा। वित्त वर्ष 2026 में इसकी कमाई 28.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 68 करोड़ रुपये हो गई।

यह सब खाने-पीने की चीजों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी के कारण हुआ, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था।

कंपनी का घाटा भी दोगुने से ज्यादा होकर 21.8 करोड़ रुपये तक पहुंच गया क्योंकि कंपनी ने अपनी बढ़ोतरी के लिए जमकर खर्च किया।