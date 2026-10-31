बोबा भाई का घाटा दोगुना होकर 21.8 करोड़ रुपये पर पहुंचा
बिज़नेस
बेंगलुरु की चाय और बेवरेज चेन बोबा भाई के लिए पिछला साल शानदार रहा। वित्त वर्ष 2026 में इसकी कमाई 28.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 68 करोड़ रुपये हो गई।
यह सब खाने-पीने की चीजों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी के कारण हुआ, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था।
कंपनी का घाटा भी दोगुने से ज्यादा होकर 21.8 करोड़ रुपये तक पहुंच गया क्योंकि कंपनी ने अपनी बढ़ोतरी के लिए जमकर खर्च किया।
200 नए स्टोर खोलने की योजना
खर्च 90.4 करोड़ रुपये तक पहुंचने और मुनाफे के मार्जिन में मामूली सुधार होने के बावजूद भी बोबा भाई अपनी रफ्तार कम करने को तैयार नहीं है।
कंपनी की योजना है कि वह मौजूदा 8 शहरों में फैले अपने 100 स्टोर की संख्या को 10 शहरों तक बढ़ाएगी और वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 150-200 नए स्टोर और खोलेगी।