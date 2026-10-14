नुसिंथ टेक्नोलॉजीज ने AI नवाचार के लिए जुटाए करीब 36 करोड़ रुपये

नुसिंथ ऐसे AI आधारित टूल बना रही है, जो रासायनिक उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों और प्रतिक्रियाओं पर नए सिरे से सोचते हैं।

ढेर सारे प्रायोगिक डाटा का विश्लेषण करके उनकी टेक्नोलॉजी अंदाजे लगाने की जरूरत को कम करती है।

इसका लक्ष्य ज्यादा सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। यह नई फंडिंग उनकी टीम को बढ़ाने और उनके अपने खास प्रक्रियाओं का विस्तार करने में भी मदद करेगी।