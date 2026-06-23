बेंडिंग स्पूंस ला रही करीब 150 अरब रुपये का मेगा IPO

पहली तिमाही में दर्ज किया करीब 250 करोड़ रुपये का मुनाफा

कुल शेयरों में से करीब 60 प्रतिशत नए होंगे, जबकि बाकी के शेयर बड़े निवेशकों जैसे बेली गिफोर्ड द्वारा बेचे जाएंगे।

नैस्डैक पर BSP कोड के तहत जुलाई की शुरुआत में ट्रेडिंग शुरू होगी। ऐसे समय में जब अमेरिकी IPOs फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, इस साल अब तक कंपनियां 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 अरब रुपये) जुटा चुकी हैं।

बेंडिंग स्पूंस ने पिछले साल हुए घाटे से उबरते हुए पहली तिमाही में 60.10 करोड़ डॉलर (5,600 करोड़ रुपये) के राजस्व पर 2.75 करोड़ डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपये) का शुद्ध लाभ कमाया है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन इस IPO की अगुवाई कर रहे हैं।