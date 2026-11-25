RBI के बड़े फैसले से पहले सरकारी बॉन्डों में आई तेजी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
गिरती कच्चे तेल की कीमतों और स्थिर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स के चलते भारतीय सरकारी बॉन्डों को बड़ा फायदा हुआ है।
बेंचमार्क 2036 बॉन्ड यील्ड थोड़ी कम होकर 7.1871 फीसदी पर आ गई है। दरअसल, ट्रेडर्स 4 दिसंबर को आने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बड़े पॉलिसी फैसले से पहले सावधानी बरत रहे थे।
RBI के अनुमानों से स्वैप दरों में नरमी
ब्रेंट क्रूड 1.4 फीसदी गिरकर 90.16 डॉलर (करीब 8,350 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे निवेशकों का बॉन्ड बाजार के प्रति नजरिया थोड़ा और सकारात्मक हुआ है।
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि सभी लोग अमेरिका से आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे।
ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि RBI ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा, इसी वजह से स्वैप रेट्स में थोड़ी नरमी आई है।