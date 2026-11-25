ब्रेंट क्रूड 1.4 फीसदी गिरकर 90.16 डॉलर (करीब 8,350 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे निवेशकों का बॉन्ड बाजार के प्रति नजरिया थोड़ा और सकारात्मक हुआ है।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि सभी लोग अमेरिका से आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे थे।

ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि RBI ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा, इसी वजह से स्वैप रेट्स में थोड़ी नरमी आई है।