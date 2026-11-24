इन कंपनियों ने भी पूर्व CEO को दोबारा सौंपी कमान

एनवीडिया से पहले इन कंपनियों ने भी पूर्व CEO को दोबारा सौंपी कमान

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:19 pm Nov 24, 202602:19 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया ने जेन्सेन हुआंग को एक बार फिर कंपनी की कमान सौंप दी है। 23 नवंबर को बोर्ड ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया। हालांकि, किसी पूर्व प्रमुख की वापसी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले ऐपल, गूगल, सैमसंग और OpenAI समेत कई कंपनियां पुराने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर दोबारा भरोसा जता चुकी हैं। इन फैसलों के नतीजे अलग-अलग रहे हैं।