एनवीडिया से पहले इन कंपनियों ने भी पूर्व CEO को दोबारा सौंपी कमान
क्या है खबर?
एनवीडिया ने जेन्सेन हुआंग को एक बार फिर कंपनी की कमान सौंप दी है। 23 नवंबर को बोर्ड ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया। हालांकि, किसी पूर्व प्रमुख की वापसी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले ऐपल, गूगल, सैमसंग और OpenAI समेत कई कंपनियां पुराने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर दोबारा भरोसा जता चुकी हैं। इन फैसलों के नतीजे अलग-अलग रहे हैं।
#1
स्टीव जॉब्स की वापसी से बदली ऐपल की तस्वीर
ऐपल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स 1985 में कंपनी छोड़ने के करीब 12 साल बाद 1997 में लौटे थे।
ऐपल ने उनकी दूसरी कंपनी नेक्स्ट को खरीदकर उन्हें वापस लाया था। उस समय कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और 1997 में उसे 1.045 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।
जॉब्स के लौटने के एक साल बाद ऐपल ने 30.9 करोड़ डॉलर का मुनाफा दर्ज किया। बाद में आईपॉड, आईफोन और आईपैड आए।
#2
लैरी पेज ने दोबारा संभाली गूगल की कमान
गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज ने 2001 में CEO की जिम्मेदारी एरिक श्मिट को सौंप दी थी।
करीब 10 साल बाद, अप्रैल 2011 में वह दोबारा इस पद पर लौटे और श्मिट कार्यकारी चेयरमैन बन गए। पेज के नेतृत्व में कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ा।
गूगल का राजस्व 2010 में करीब 29.3 अरब डॉलर था, जो 2019 में बढ़कर 161.9 अरब डॉलर हो गया। बाद में पेज अल्फाबेट के CEO बने।
#3
विवाद के बाद सैमसंग के चेयरमैन लौटे
सैमसंग के चेयरमैन ली कुन-ही ने 2008 में टैक्स चोरी और भरोसा तोड़ने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पद छोड़ दिया था।
राष्ट्रपति से माफी मिलने के बाद वह मार्च 2010 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के रूप में लौटे। उनके दूसरे कार्यकाल में कंपनी का कारोबार बढ़ा और 2013 में उसने 36.8 लाख करोड़ वॉन का रिकॉर्ड परिचालन मुनाफा दर्ज किया।
ली 2014 में अस्पताल में भर्ती होने तक चेयरमैन रहे।
#4
पांच दिन के भीतर CEO पद पर लौटे सैम ऑल्टमैन
OpenAI ने नवंबर, 2023 में सैम ऑल्टमैन को CEO पद से हटा दिया था।
बोर्ड ने कहा था कि उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। इसके बाद कर्मचारियों ने विरोध किया और 700 से अधिक लोगों ने नौकरी छोड़ने की चेतावनी दी।
5 दिन के भीतर बोर्ड ने उनकी वापसी पर सहमति जताई और 29 नवंबर को ऑल्टमैन ने फिर पद संभाल लिया। बाद में कंपनी ने निवेशकों से रकम जुटाई और उसका मूल्यांकन बढ़ा।
#5
ट्विटर और जेसी पेनी में भी हुई पुराने प्रमुखों की वापसी
ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी 2008 में पद छोड़ने के बाद 2015 में CEO बनकर लौटे। 2021 में उन्होंने फिर इस्तीफा दिया था।
दूसरी ओर, अमेरिकी खुदरा कंपनी जेसी पेनी ने 2013 में पूर्व CEO माइक उलमैन को वापस बुलाया, लेकिन कंपनी आर्थिक संकट से नहीं उबर सकी और 2020 में दिवालिया प्रक्रिया में चली गई।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि पुराने प्रमुखों की वापसी हर कंपनी के लिए सफलता की गारंटी नहीं होती।