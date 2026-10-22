ब्रिटेन के बैंकिंग समूह बार्कलेज में बड़े स्तर पर छंटनी, लगभग 5,000 नौकरियां होंगी खत्म

बार्कलेज में होने वाली छंटनी उसके दुनियाभर के कुल कर्मचारियों का करीब 5 प्रतिशत है।

इसका सबसे ज्यादा असर कामकाज संभालने वाले और अन्य सहायक विभागों के पदों पर पड़ने की बात कही गई है। बैंक की ब्रिटेन स्थित खुदरा बैंकिंग इकाई इस खर्च घटाने की योजना का प्रमुख केंद्र रही है।

हालांकि, निवेश बैंकिंग विभाग भी इससे प्रभावित हुआ है। इस फैसले से बैंकिंग क्षेत्र में AI के बढ़ते इस्तेमाल और असर को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।