बार्कलेज की भारतीय IPO बाजार में 10 साल बाद वापसी

पिछले 5 सालों में बार्कलेज ने भारत में अपनी बैंकिंग और टेक उपस्थिति बढ़ाने के लिए 50 करोड़ पाउंड (करीब 6,250 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश किया है।

यह बैंक रुपया बॉन्ड में भी सक्रिय है और टैक्स से जुड़े फायदों के लिए गिफ्ट सिटी में अपना विस्तार करना चाहता है। एमिरेट्स NBD और DBS जैसे प्रतिद्वंद्वी भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

बार्कलेज अपने इंवेस्टमेंट बैंक, कॉर्पोरेट और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी में भी लगातार निवेश कर रहा है।