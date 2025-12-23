जनवरी में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2026 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। जनवरी महीने में अलग-अलग राज्यों और शहरों में कुल 10 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार की नियमित छुट्टी शामिल नहीं है। ऐसे में आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करने से पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें और उसी अनुसार योजना बनाएं।

त्योहार त्योहारों और खास अवसरों पर बैंक रहेंगे बंद जनवरी, 2026 में नए साल, स्वामी विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, तिरुवल्लुवर दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे ये छुट्टियां हर राज्य और शहर में अलग-अलग होंगी। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं पर इन दिनों कामकाज नहीं होगा, जिससे शाखा से जुड़े जरूरी कार्यों के दौरान ग्राहकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है।

छुट्टियां जनवरी 2026 की तारीखवार बैंक छुट्टियां 1 जनवरी को नए साल के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 2 और 3 जनवरी को भी कुछ जगहों पर छुट्टी रहेगी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और 14 से 17 जनवरी तक मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य पर्वों के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी को नेताजी जयंती और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

