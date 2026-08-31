जी समूह के सुभाष चंद्रा मामले पर कल होगी NCLAT में सुनवाई

जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा की कर्ज चुकाने की योजना में मिलने वाली रकम से बड़े बैंक खुश नहीं हैं। इसी वजह से वे इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) तक ले गए हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार सुबह 10:30 बजे होनी है।

लेनदारों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह योजना इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के असल मकसद को ही खत्म कर सकती है।

उनका यह भी कहना है कि इससे बैंकों को अपनी बकाया रकम का पूरा हिस्सा वापस मिल पाना मुश्किल है।