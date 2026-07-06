बैंक शेयरों में बढ़त से सेंसेक्स 250 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बेहतर हुआ प्रदर्शन

HDFC बैंक ने जून में कर्ज और जमा में अच्छी बढ़त दर्ज करने के बाद 1.73 फीसदी की उछाल देखी, वहीं एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने भी बढ़त दर्ज की है।

BEL करीब 3 फीसदी बढ़कर सेंसेक्स के सभी शेयरों में सबसे आगे रहा। दूसरी तरफ, कोटक महिंद्रा बैंक 3 फीसदी से ज्यादा गिर गया।

जियोजित इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने बताया कि विदेशी निवेशकों ने दोबारा खरीदारी शुरू कर दी है। उन्हें इस तिमाही में बैंकों और ऑटो कंपनियों से अच्छे नतीजे की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक दबाव की वजह से IT कंपनियों के लिए आगे का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है।