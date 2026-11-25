पता चला है कि अगर, पुराने काम करने के तरीके नहीं बदलते तो कामों की रफ्तार 60 फीसदी तक बढ़ाना भी कुछ खास मायने नहीं रखता।

लगभग आधे बैंकिंग अधिकारियों का कहना है कि डाटा को तैयार करना आज भी एक बड़ी चुनौती है, जो तकनीक से भी ज्यादा मुश्किल है।

इसके अलावा, जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करने वाली लगभग एक-चौथाई कंपनियों ने ही इसके सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं या भूमिकाओं को नए सिरे से डिजाइन किया है।

मैकिंसे का सुझाव है कि अगर, असली नतीजे चाहिए तो केवल समय बचाने पर नहीं, बल्कि लागत कम करने और जोखिमों को संभालने जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए।