AI साइबर हमलों के कारण बैंक-बीमा कंपनियाें ने सुरक्षा बजट बढ़ाया

रिटेलर और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। वे AI का इस्तेमाल करके अपनी कमजोरियों का पता लगा रही हैं और यह पक्का कर रही हैं कि किसकी पहुंच कहां तक हो।

बाइनेस की 6.3 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) की चोरी जैसा बड़ा हैक दिखाता है कि इन खतरों को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।

IBM की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, AI से होने वाले हमलों में 56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब एक सामान्य डाटा चोरी का खर्च करीब 50 लाख डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये) बैठता है। ऐसे में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर कंपनियां इस साल अपनी सुरक्षा पर और पैसा खर्च करने की योजना बना रही हैं।