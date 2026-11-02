बैंक ऑफ जापान दिसंबर में बढ़ा सकता है मुख्य ब्याज दर

बैंक ऑफ जापान दिसंबर में बढ़ा सकता है मुख्य ब्याज दर
बिज़नेस
बैंक ऑफ जापान (BOJ) के दिसंबर में अपनी मुख्य ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद है। यह दर 1.25 से बढ़कर 1.5 फीसदी तक हो सकती है।
कई सालों तक बहुत कम दरों के बाद यह एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में महंगाई बैंक के तय लक्ष्य से लगातार ऊपर बनी हुई है।
आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन की कोशिश
BOJ महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि इस वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचे। यह एक मुश्किल भरा काम है।
जापान की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में सालाना 1.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी, वहीं सितंबर में मुख्य महंगाई दर 2.1 फीसदी पर पहुंच गई थी।
केंद्रीय बैंक का कहना है कि भविष्य में कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर उठाया जाएगा क्योंकि इन बदलावों का असर घरों के बजट से लेकर कंपनियों के कर्जों तक सब पर पड़ सकता है।