बैंक ऑफ जापान दिसंबर में बढ़ा सकता है मुख्य ब्याज दर

BOJ महंगाई को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि इस वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचे। यह एक मुश्किल भरा काम है।

जापान की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में सालाना 1.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी, वहीं सितंबर में मुख्य महंगाई दर 2.1 फीसदी पर पहुंच गई थी।

केंद्रीय बैंक का कहना है कि भविष्य में कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर उठाया जाएगा क्योंकि इन बदलावों का असर घरों के बजट से लेकर कंपनियों के कर्जों तक सब पर पड़ सकता है।