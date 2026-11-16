बैंक ऑफ इंडिया ने होम और कार लाेन पर माफ की प्रोसेसिंग फीस

यह छूट केवल सामान्य होम लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्मार्ट होम और स्टार डायमंड होम लोन जैसी स्कीम भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कार लोन पर भी आपको विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे आपकी शुरुआती लागत कम हो जाएगी।

इसके अलावा, PMAY 2.0 अर्बन जैसी स्कीम्स के तहत मिलने वाले मौजूदा ऑफर भी जारी रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए या यह जानने के लिए कि आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं या नहीं, अपने नजदीकी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में संपर्क करें या उनकी वेबसाइट पर जाएं। इस छूट के लिए बैंक के सामान्य नियम और शर्तें लागू होंगी।