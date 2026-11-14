BoE महंगाई पर लगाम कसने के लिए अब और बढ़ाएगा ब्याज दरें

महंगाई की इतनी चर्चा के बावजूद यूनाइटेड किंगडम (UK) की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। यह बढ़ोतरी ज्यादातर दूसरे G7 देशों से बेहतर रही, लेकिन दुनियाभर में चल रहे तनाव की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे अगले वसंत तक महंगाई 5 फीसदी तक पहुंच सकती है।

इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा समय तक बढ़ी हुई महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वित्तीय बाजारों का अनुमान है कि 2027 तक UK में ब्याज दरें लगभग 5 फीसदी तक बढ़ जाएंगी।