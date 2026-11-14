BoE महंगाई पर लगाम कसने के लिए अब और बढ़ाएगा ब्याज दरें
बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) जल्द ही ब्याज दरें और बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि उसने इसी नवंबर में दरों को 4 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
मुख्य अर्थशास्त्री ह्यू पिल ने बताया कि महंगाई अभी भी बहुत ज्यादा है और बैंक का लक्ष्य इसे 2 फीसदी तक लाना है। ऐसे में बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए आने वाले महीनों में कुछ बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
तीसरी तिमाही में 0.7 फीसदी की ग्रोथ
महंगाई की इतनी चर्चा के बावजूद यूनाइटेड किंगडम (UK) की अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। यह बढ़ोतरी ज्यादातर दूसरे G7 देशों से बेहतर रही, लेकिन दुनियाभर में चल रहे तनाव की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे अगले वसंत तक महंगाई 5 फीसदी तक पहुंच सकती है।
इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा समय तक बढ़ी हुई महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वित्तीय बाजारों का अनुमान है कि 2027 तक UK में ब्याज दरें लगभग 5 फीसदी तक बढ़ जाएंगी।