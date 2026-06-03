बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगाई को लेकर दी की बड़ी चेतावनी

खाने-पीने की चीजों की महंगाई और थोक कीमतों में उछाल

इस साल की शुरुआत में खाने-पीने की चीजों की महंगाई 3.2 फीसदी थी, जो अप्रैल में बढकर 4.2 फीसदी हो गई। दूसरी तरफ, थोक कीमतों ने भी 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अप्रैल में 8.3 फीसदी का स्तर छू लिया है।

ईंधन और खाद की वैश्विक कीमतें बढने के साथ-साथ तेज गर्मी का मौजूदा दौर भी मुश्किलें बढ़ा रहा है।

किसानों की मदद के लिए सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया है और गेहूं की खरीद भी तेज कर दी है, लेकिन मानसून में उम्मीद से कम बारिश हुई तो दाल और तिलहन जैसी जरूरी चीजों के दाम और ऊपर चढ़ सकते हैं।