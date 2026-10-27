बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई NBFC कंपनी, सरकारी बॉन्ड में निवेश होगा आसान

BOB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देबदत्त चांद ने इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से बैंक बड़े फाइनेंशियल मार्केट में अपनी पहचान मजबूत कर पाएगा और अपनी सेवाओं में भी विविधता ला पाएगा। इस नई कंपनी की शुरुआत के साथ ही इसका नया ब्रांड भी सामने आया और इसकी नई वेबसाइट बॉबगिल्टएज डॉट इन भी लॉन्च की गई।

बैंक को सरकार का मजबूत समर्थन हासिल है और यह कदम बैंक की बड़ी फाइनेंस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।