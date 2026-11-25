इन कुल 837 पदों में से ज्यादातर भर्तियां (791 पद) उप प्रबंधक (सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर) के लिए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वालों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही पद के हिसाब से 3 से 12 साल का काम का अनुभव भी मांगा गया है।

कुछ खास पदों के लिए NISM या IRDA सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। आयु सीमा 24 साल से 50 साल के बीच रखी गई है। सरकारी नियमों के मुताबिक इसमें छूट भी मिलेगी।

आवेदन शुल्क की बात करें तो, सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों को 850 रुपये के साथ गेटवे चार्जेज देने होंगे, वहीं SC, ST, PwD, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 175 रुपये के साथ गेटवे चार्जेज है। सभी आवेदन बैंक अफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।