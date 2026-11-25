वैसे तो यह मजदूरी बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में सबसे कम है, लेकिन यह ऐसे मुश्किल वक्त में हुई है। विरोध प्रदर्शनों के कारण फैक्ट्रियों को पहले ही 42.8 करोड़ डॉलर (करीब 3,900 करोड़ रुपये) का उत्पादन नुकसान हो चुका है।

इतना ही नहीं 25.4 करोड़ डॉलर (करीब 2,300 करोड़ रुपये) के ऑर्डर दूसरे देशों में चले गए हैं। इस सेक्टर में 4 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं।

श्रमिक संगठन जहां बेहतर जीवन के लिए ज्यादा वेतन को बेहद जरूरी बता रहे हैं, वहीं फैक्ट्री मालिक बढ़ती लागत के बीच अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने को लेकर चिंतित हैं।

नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों की मजदूरी भी बढ़ाई गई है। इसमें ग्रेड-वन के सबसे ऊपरी स्तर के कर्मचारियों को अब 21,500 टका (करीब 15,000 रुपये) तक मिलेंगे।