गहने बनाने वाली बाणगंगा ला रही 720 करोड़ रुपये का IPO
बाणगंगा गोल्ड एंड डायमंड (इंडिया) लिमिटेड ने अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने के लिए दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कंपनी का लक्ष्य इसके जरिए 720 करोड़ रुपये तक जुटाना है।
इस IPO में 540 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, वहीं 180 करोड़ रुपये तक के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे।
बाणगंगा, जोयलुकास इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स को अपने गहने आपूर्ति करती है। मुंबई में कंपनी की 3 फैक्ट्रियां भी हैं और यह 7 देशों में अपने उत्पाद निर्यात करती है।
प्रमोटर बेचेंगे 180 करोड़ रुपये के शेयर
IPO के तहत कंपनी के प्रमोटर नवरत्नमल जीतमाल गन्ना 120 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे, वहीं जिनेश नवरत्नमल गन्ना 60 करोड़ रुपये तक के शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध कराएंगे।
इससे मिलने वाले नए फंड का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2027, 2028 और 2029 की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बाकी बचा पैसा कंपनी के सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के लिए रखा जाएगा।
डैम कैपिटल एडवाइजर्स इस IPO की देखरेख कर रही है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएगी। बाणगंगा को उम्मीद है कि इससे कंपनी को भारत के तेजी से बढ़ते सोने के ज्वेलरी बाजार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने में मदद मिलेगी।