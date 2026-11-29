बजाज एनर्जी बिजली कटौती पर लगाम लगाने के लिए करेगी AI का इस्तेमाल
बजाज एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नरेंद्र वधवा का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजली घरों को ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद बनाने वाला है।
फर्स्टपोस्ट सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि कैसे AI टूल की समस्याओं को समय रहते पहचान सकता है। स्मार्ट कैमरा की मदद से ट्रांसमिशन लाइन में आने वाली खराबी को दिक्कत बढ़ने से पहले ही पकड़ा जा सकता है।
इसका मकसद साफ है कि बिजली गुल होने की घटनाएं कम हों और काम सुचारु रूप से चलता रहे।
ऑपरेटर्स के प्रदर्शन की जा सकती है तुलना
वधवा ने यह भी बताया कि AI बिजली कंपनियों को इंवेट्री और आपूर्ति पर नजर रखने में मदद करता है। इससे वे जरूरत से ज्यादा सामान जमा करने या उसकी कमी होने से बच सकते हैं।
साथ ही AI टूल्स का इस्तेमाल करके अलग-अलग शिफ्ट में काम करने वाले ऑपरेटर्स के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है।
इससे बिजली घर अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं और खर्च भी कम कर सकते हैं। उनके मुताबिक, AI बिजली घरों को ज्यादा कुशल, तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला और लागत प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।