वधवा ने यह भी बताया कि AI बिजली कंपनियों को इंवेट्री और आपूर्ति पर नजर रखने में मदद करता है। इससे वे जरूरत से ज्यादा सामान जमा करने या उसकी कमी होने से बच सकते हैं।

साथ ही AI टूल्स का इस्तेमाल करके अलग-अलग शिफ्ट में काम करने वाले ऑपरेटर्स के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है।

इससे बिजली घर अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं और खर्च भी कम कर सकते हैं। उनके मुताबिक, AI बिजली घरों को ज्यादा कुशल, तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला और लागत प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।