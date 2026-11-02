बजाज ऑटो की बिक्री में पिछले महीने 14 फीसदी का जोरदार उछाल

घरेलू बाजार में बिक्री में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं निर्यात ने और भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 18 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला।

यह आंकड़े बताते हैं कि बजाज ऑटो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है।

अगर, अप्रैल से अक्टूबर तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी की बिक्री में 22 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। इससे यह साफ है कि इस साल बजाज ऑटो के लिए अब तक काफी अच्छा रहा है।